Des étudiants de l’université Toulouse 1 Capitole, dans le cadre de leur projet tutoré de Master 2 Administration et gestion de la communication (AG Com), invitent Cédric Morel, fondateur et PDG de l’agence de communication Hula Hoop, à animer une conférence sur les évolutions récentes de son secteur d’activité, le 9 mars à 18 heures.

Cela fait onze ans que les étudiants de ce master organisent de telles rencontres. Michel et Augustin, Innocent ou encore Vice-Média se sont notamment prêtés à l’exercice. Mais c’est la première fois que l’événement aura lieu en ligne sur Youtube. Après l’intervention du fondateur de l’agence lyonnaise, un temps d’échanges et de débat aura lieu avec les spectateurs. Un quiz interactif viendra clore la soirée avec une récompense pour le vainqueur. Inscription sur le site de la formation.

Conférence en ligne sur les métiers de la com, le mardi 9 mars 2021 de 18 heures à 19h30.