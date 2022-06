Voies navigables de France (VNF) lance, début juillet, un week-end de festivités sur le canal du Midi nommé « Les Escales du Canal ». Elles se dérouleront les 1, 2 et 3 juillet. Repas et animations (concerts, visites, expositions, etc.) seront au programme.

À Toulouse, les festivités ont lieu le vendredi 1 er juillet 2022, à partir de 19 heures, sur le site des cales de Radoub autour d’un repas partagé. Les participants peuvent apporter leur panier pique-nique ou acheter sur place leur repas ou des boissons dans l’espace de restauration prévu. Jane for Tea (jazz -pop) et Kalangat assureront le spectacle musical. Théâtre de rue également au programme, avec la Compagnie des Plasticiens Volants et des personnages aquatiques, venus de la Méditerranée en empruntant le canal du Midi.

Plus d’informations et inscriptions en ligne.

