Valérie Renet, nouvelle présidente de la chambre régionale des comptes d’Occitanie

Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, a nommé Valérie Renet, conseillère référendaire, présidente de la chambre régionale des comptes d’Occitanie. Elle a pris ses fonctions lundi 3 avril, à la suite de Marie-Aimée Gaspari, nommée préfète de la Mayenne.

Agrégée d’anglais en 1989, Valérie Renet est par la suite attachée de coopération pour des ambassades et chargée de mission au ministère des Affaires étrangères. Elle est diplomée de l’Ena en 2007 et devient alors magistrate de la cour des comptes. De 2017 à juin 2021, Valérie Renet est présidente de section à la chambre régionale des comptes Occitanie. Durant la crise sanitaire entre mars et avril 2020, elle est mise à disposition de la préfecture de l’Hérault. Depuis 2021, elle était présidente de la chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté.