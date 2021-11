L’association « Les 111 des Arts Toulouse » soutient les enfants atteints de graves maladies, en particulier de cancers et leucémies, et les équipes hospitalières qui les soignent. Du jeudi 4 au dimanche 14 novembre, elle organise sa vingtième grande exposition annuelle dans la chapelle de l’Hôtel-Dieu.

111 œuvres de professionnels ou d’amateurs seront présentées au public. Le prix des tableaux est de 92 euros sans encadrement et de 111 euros avec un cadre au choix, en bois naturel, blanc ou noir. 50% de la vente sont reversés à la recherche médicale, 50% à l’artiste. En vingt ans, l’association a vendu 32.000 œuvres et plus d’un million d’euros ont bénéficié à la recherche médicale.

Exposition du jeudi 4 au dimanche 14 novembre 2021, de 12 à 20 heures, à la chapelle de l’Hôtel-Dieu à Toulouse.