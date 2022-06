Visiter virtuellement votre futur logement étudiant à Toulouse

Avantages pour les propriétaires

Confier la gestion locative de votre bien à une agence mandataire, en plus de vous permettre de gagner beaucoup de temps et d’éviter des tracas administratifs, comporte de très nombreux avantages.

Qu’est-ce que la gestion locative à Toulouse ?

À Toulouse, comme partout en France, la gestion locative est encadrée par la loi Hoguet du 2 janvier 1970. Elle consiste à confier à un agent ou à une agence la gestion des aspects de la location. La gestion locative est confiée à un agent qui doit être titulaire de la carte professionnelle avec mention “Gestion immobilière”. L’agent est mandaté par le propriétaire par la conclusion d’un mandat de gestion locative dans lequel sont définis le propriétaire et le mandaté ou l’agent, ainsi que les missions de cette dernière.

Est-ce intéressant pour les propriétaires ?

- Profiter de l’expertise de professionnels

Grâce au mandat de gestion, vous profitez de l’expertise et de l’efficacité de professionnels de l’immobilier qui peuvent vous accompagner et vous conseiller tout au long de la location. Grâce à cette prise en charge des démarches de la location par des agents immobiliers expérimentés, vous évitez les faux-pas, les erreurs administratives et vous vous assurez de toujours être en conformité avec la loi et les réglementations encadrant l’immobilier locatif.

L’expertise technique de l’agence immobilière garantit aussi que le logement que vous louez est conforme aux nombreuses normes s’appliquant à l’habitat. Un bien confié à une agence immobilière est bien entretenu, sûr et sain, ce qui augmente son attractivité, tout en étant plus agréable pour les locataires.

- Une meilleure rentabilité

En passant par une agence pour louer votre bien à Toulouse, vous vous offrez des garanties solides pour une meilleure rentabilité. Grâce à la force de frappe de l’agence immobilière, vous trouvez plus rapidement un locataire, ce qui évite de laisser le logement inoccupé pendant des mois, représentant autant de mois de loyer perdus. Vous avez aussi de meilleures garanties vous protégeant des loyers impayés, grâce aux assurances des agences immobilières.

Avantages pour les locataires

La Start-Up Flatlooker, leader de la gestion locative en ligne en France propose à ces futurs locataires de visiter un logement de manière virtuelle. La promesse initiale demeure d’ailleurs la même : trouver rapidement le bien immobilier qui répond à ses besoins. Les locataires sont invités à rentrer le lieu d’habitation souhaité, la surface, le budget ainsi que de multiples autres critères. Il est également possible de naviguer sur une carte interactive afin de trouver son logement à Toulouse.

La plateforme répertorie également des logements spécifiquement adaptés aux étudiants. Sur chaque annonce, le locataire peut retrouver une fiche descriptive hyper détaillée du bien. Il a également accès à un contenu multimédia inédit : visite 360°, des photos, des vidéos 4k de l’intérieur de l’appartement ainsi que des parties communes et enfin le plan de l’appartement.

Il dispose également de toutes les informations concernant le bien, notamment la liste complète des équipements, le détail des charges par poste et la totalité des mesures relatives au logement (intensité sonore fenêtres ouvertes, et fenêtres fermées, orientation principale, nature du vis-à-vis, distance du vis-à-vis, hauteur sous plafond, taux d’humidité, etc.)

Flatlooker prône la transparence totale des biens mis en location. Aucun défaut du logement n’est caché, ce qui fait que les locataires n’ont jamais de mauvaise surprise !

La remontée d’informations est tellement précise que les locataires n’ont aucune surprise lors de la découverte physique du bien. Les locataires retrouvent en physique ce qu’ils ont pu découvrir virtuellement sur le site.

Les agences comme Flatlooker ont profondément révolutionné le marché vieillissant qu’était l’immobilier. Certains ont toujours des doutes concernant ces innovations, la crise sanitaire a pour autant changé nos habitudes, et cela a profité à Flatlooker.