La crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 a entraîné une mutation du comportement des consommateurs ainsi qu’une évolution du marché et de la concurrence… « Quelles opportunités en tirer pour votre business ? Comment communiquer en cette période ? Comment maintenir votre visibilité et activer de nouveaux prospects pour la reprise ? » Voici quelques unes des questions qui seront abordées le 4 mai lors d’un webinaire organisé par La Mêlée à partir de 17 heures.

Y interviendront les personnalités suivantes : Laura Strelezki, La Collab, experte en stratégie marketing et communication, Olivia Peron, La Collab, experte en trafic management paid, et

Arnaud Mun, Dev-ID, expert en applications mobiles, plateformes web et objets connectés.

Le lundi 4 mai à 17h. Evénement gratuit. Inscriptions : sur le Zoom de la Mêlée.