Le cluster culturel toulousain Ma Sphère organise un webinaire le 16 décembre de 9h30 à 10h30 sur le thème : Introduction à l’égalité professionnelle dans le secteur culturel. Il sera animé par Lucie Groussin. Féministe, passionnée d’art contemporain et des questions de sexualité, journaliste de formation, Lucie Groussin a cofondé L’Ess Inspirantes, collectif de femmes travaillant dans des structures de l’économie sociale et solidaire. Depuis plus de 10 ans, elle milite dans des associations d’égalité femmes-hommes et travaille au sein de structures associatives (Solidarité Sida, associations d’éducation populaire…) et publiques (Ville de Paris, Cnam).

Dans ce webinaire, elle abordera les spécificités des filières culturelles et créatives en termes d’organisation du travail et les problématiques qu’elles soulèvent. Elle proposera ensuite des pistes d’actions concrètes pour améliorer les pratiques actuelles. Ce webinaire s’inscrit dans le programme Episcène en faveur de l’égalité des genres.

Webinaire le mercredi 16 décembre de 9h30 à 10h30, en ligne via Zoom, gratuit sur réservation.