XPO Logistics agrandit son centre de distribution de Villeneuve-lès-Bouloc

XPO Logistics, fournisseur de services de transport de marchandises, a annoncé une extension de plus de 1800 mètres carrés pour son centre de distribution de Villeneuve-lès-Bouloc, au nord de la Haute-Garonne. La surface totale de ce site sera désormais de 5600 mètres carrés, avec 77 quais permettant jusqu’à 770 livraisons quotidiennes.

Le centre de distribution de Villeneuve-lès-Bouloc fait travailler soixante-dix-huit personnes, dont trente-huit conducteurs professionnels, vingt agents de quai, des superviseurs et une équipe commerciale. Il distribuera des lots dans les départements de l’Ariège (09), l’Aude (11), la Haute-Garonne (31), le Gers (32), les Hautes- Pyrénées (65), les Pyrénées-Orientales (66), le Tarn (81) et le Tarn-et-Garonne (82).

XPO Logistics revendique plus de 4500 clients et environ quatre millions de livraisons effectuées chaque année. Son réseau est composé de trente sites, comprend plus de 137.000 mètres carrés d’installations, dont près de 120.000 mètres carrés de quais.