Zen and Sounds une méditation sonore qui relaxe profondément

Créé il y a cinq ans, Zen and sounds est un centre de sonothérapie. Une pratique de relaxation ancestrale venue d’Asie et que Swann Gong et Ely Goa pratique depuis de nombreuses années. Avec deux structures, l’une dans le XXe arrondissement de Paris, l’autre près de Montpellier à Saint-Jean-de-la-Blaquière, Zen and Sounds est le premier centre européen entièrement dédié à cette pratique.

Swann Gong, musicien et Ely Goa, chanteuse lyrique ont d’abord sillonné les routes avec leur groupe de musique du monde. « Déjà à l’époque, les spectateurs nous disaient que ça leur faisait du bien. On nous a demandé d’accompagner des séances de méditation, puis on a eu envie de développer cette question : pourquoi la musique a un effet relaxant ? » explique Ely. Le couple se forme donc au massage sonore en Belgique, mais aussi en Angleterre. « la sonothérapie, c’est l’action du son et des vibrations sur notre corps à des fins de mieux être. Désormais on crée nos propres méthodes » détaille Swann.

Les bienfaits

La sonothérapie a le vent en poupe depuis une dizaine d’années. « Avant il n’y avait aucune étude scientifique sur les bienfaits et maintenant tous les mois une centaine d’études sont publiées dans le monde ». C’est donc bien prouvé, cette pratique réduit le stresse et l’angoisse. « Dans nos centre on propose des bains sonores, des initiations à l’utilisation des bols tibétains ou encore des cours de yoga de la voix » explique Swann. Une pratique qui convient à tout le monde, peu importe l’âge et peut être pratiqué pour soulager certaines maladies, mais Ely insiste "On ne guérit pas les malades, mais nous sommes un soutient en plus de leur traitement’. Le couple travaille avec différents instruments comme le bol de médiation et thérapeutique et avec des gongs.

En 2020, plusieurs études confirment les bénéfices sur les plans psychiques et cardiovasculaires. Par ailleurs, le CNRS conduit conjointement avec plusieurs hôpitaux de France et de Belgique, un grand programme d’études. Ils veulent savoir si la sonothérapie peut avoir un effet sur le sommeil, l’hyperactivité, le coma profond ou encore la dépression.

Des formations pour tous les niveaux

Dans leur centre, vous pouvez aussi vous former. Swann et Ely ont mis au point plusieurs niveaux. « Nous avons trois formations autour du massage sonore individuel, c’est une formation complète où les élèves apprennent la morphologie du corps et entre 500 et 1 000 gestes » explique Swann. Dans leur centre du sud de la France, 16 places maximum sont disponibles « On ne fait pas du yoga business » assure le couple. Ils reçoivent de nombreuses personnes en reconversion ou des professionnels de santé qui souhaitent découvrir de nouvelles méthodes de soin. « En ce moment, j’ai un musicien, une vétérinaire et même une banquière » raconte Swann.

Ely Goa propose aussi des formations accès sur le chant : le yoga du son, une discipline que chacun peut pratiquer, « Les élèves sont capables de faire un cours de A à Z. Certains veulent devenir professeur et pour d’autre c’est simplement pour soi ». Pour aller plus loin et découvrir la sonothérapie, Swann Gong est en train de finaliser un livre avec notamment des conseils pouvoir essayer à la maison.

Adèle Chiron

Sur la photo :Le centre Zen and Sounds est basé près de Montpellier - Crédits : Swann Gong