Le RésO Innovation de l’agence de développement économique régionale Ad’Occ organise à Auch, le 11 avril prochain, en partenariat avec la CCI du Gers, Gers Développement et la CMA du Gers, une rencontre sur l’accompagnement de l’innovation en Occitanie. Christine Gennaro, chargée de mission au RésO Innovation, et Pascale Mouy, coordinatrice d’activités et chargée de mission agro-industries à l’agence Ad’Oc, présenteront les différentes aides et structures.

L’objectif est de mettre à disposition des entreprises « une boîte à outils pour les aider à se développer ». Inscriptions en ligne.

Rencontre le mardi 11 avril 2023, de 10h à midi, à la Maison de Ma Région à Auch (10 place Jean David). De 14 à 16 heures, il est aussi possible de bénéficier de rendez-vous individuels avec les intervenants et les acteurs de l’écosystème présents