L’Association des musées et centres pour le développement de la culture scientifique, technique et industrielle (Amcsti) propose une formation gratuite sur le thème de l’esprit critique, animée par l’École de la Médiation. Elle se tiendra sur deux jours, les 23 et 24 novembre prochains, à la Médiathèque Émile Zola de Montpellier.

Elle s’adresse à des personnes investies dans le partage des savoirs (médiateurs, scientifiques, journaliste, bibliothécaires,etc) et abordera notamment la manière dont le numérique bouleverse le rapport aux savoirs. Inscriptions ouvertes en ligne.

Formation le mardi 23 et mercredi 24 novembre 2021. De 9 heures à 17 heures. À la Médiathèque Émile Zola, 218 boulevard de l’Aéroport international, à Montpellier.