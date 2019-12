Comment l’aéroport de Toulouse teste un tracteur autonome sur ses pistes

Fluidifier les flux et faire baisser les coûts. C’est l’objectif de l’expérimentation depuis le 15 novembre d’un tracteur bagage autonome sur le tarmac de l’aéroport de Toulouse. En collaboration avec Air France et la société Charlatte Autonom, la plateforme aéroportuaire va tester pour la première fois au monde ce véhicule intelligent en condition réelle.

Il y a quelques jours, c’est sur un vol Air France Paris-Toulouse que le drôle de tracteur sans chauffeur a effectué son premier service, au milieu du trafic de l’aéroport. « Nos pistes ont vu décoller le Concorde, l’A380… L’aéroport peu-être un catalysateur d’innovation, et il était naturel de créer les conditions de cette expérimentation », assure Philippe Crébassa, président du directoire de l’aéroport de Toulouse. « Un véhicule autonome est en gain en sécurité puisque le tracteur obéit à des règles et instructions précises. La plupart des incidents, souvent des collisions, sont liés à des erreurs humaines. Cela va rendre plus efficace la logistique ».

Commercialisation en 2020

Ce premier pas vers l’aéroport de demain n’exclu pas complètement l’être humain puisque le personnel est encore présent pour les instructions et le chargement du tracteur. Celui-ci reste interdit en zone avion. Une fois les bagages des passagers arrivés dans les galeries, un agent les charge dans les conteneurs du chariot intelligent. Il se rend tout seul jusqu’à l’avion, après renseignement par un agent de sa destination. A l’approche de l’appareil, le tracteur s’arrête et un agent prend la relève pour le chargement dans les soutes. Le véhicule effectue ensuite le chemin inverse en autonomie pour retourner vers les galeries bagages.

Bardé de capteurs pour reconnaître son environnement, le tracteur peut détecter les obstacles à 360°, prendre des décisions et dialogue avec les feux de signalisation de la plateforme aéroportuaire. « Le déploiement à plus grande échelle des véhicules autonomes devrait permettre de fluidifier des flux logistiques toujours plus denses », assure Bastien Devaux, directeur général de Charlatte Autonom qui a investi 1,5 million d’euros pour son développement. « Cela nécessite des évolutions de la réglementation et des ajustements pour réduire la maintenance des véhicules en piste. Nous espérons le commercialiser au second semestre 2020. »

Si le test toulousain est concluant, Air France souhaite généraliser ces véhicules autonomes dans ses escales.

Julie Rimbert

Sur la photo : le tracteur autonome a nécessité 1,5 million d’euros d’investissement. Crédits : Valentine Chapuis - ToulÉco.