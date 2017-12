Pourquoi AGN Avocats s’est attiré les foudres du barreau de Toulouse

Pas de plaque en laiton avec le nom gravé de l’avocat. Juste une vitrine en bas d’un immeuble, des logos inscrits sur les murs énonçant les activités, un accueil derrière un comptoir, des bureaux au rez-de-chaussée et un mobilier sobre : l’endroit ressemble à une agence bancaire. C’est pourtant un cabinet d’avocats.

La volonté des fondateurs - le Toulousain Philippe Charles, Frédéric Moreas et Jérôme Celie - est de rapprocher clients, professionnels et particuliers. « Le conseil est simplifié pour sortir du jargon juridique, et transparent. Nous proposons des tarifs à la consultation, affichés dans l’agence, à partir de 75 euros pour le particulier, puis au forfait en laissant le client librement faire son choix », explique Me Philippe Charles, 33 ans, spécialisé en droit des affaires, qui a aussi essuyé les bancs d’HEC.

L’arrivée d’AGN Avocats bouscule le secteur réglementé, qui s’est libéralisé avec la loi croissance de 2015. A tel point que le barreau de Toulouse a réagi en empêchant l’exercice des avocats toulousains d’AGN, affirme Me Philippe Charles.

« Il n’existe aucune explication rationnelle à un tel blocage », fustige-t-il. « L’ordre souhaite réguler le fonctionnement du marché alors qu’il n’a aucun pouvoir pour le faire… Il souhaite aussi s’opposer à l’ordre de Paris qui a validé nos structures et notre modèle, il souhaite tout simplement empêcher les avocats qui entreprennent ».

En conséquence, l’Autorité de la concurrence a été saisie pour dénoncer les pratiques anticoncurrentielles subies à Toulouse.

Nathalie Dupont, bâtonnier de l’ordre de Toulouse, n’a pas souhaité faire de commentaires. Elle est dans l’attente d’une décision du Conseil de l’ordre, selon une source proche du dossier.

Ouverture d’une agence tous les deux mois

Les fondateurs d’AGN Avocats, qui revendiquent une double casquette, celle d’avocat et d’entrepreneur, militent pour permettre aux entreprises d’avocats de se développer, dans le respect de leur déontologie. « En 2012, nous avons anticipé le mouvement de libéralisation de la profession. Nous avons œuvré pour sa modernisation. Sur le terrain, notre profession est concurrencée par les experts-comptables », explique celui qui a été auditionné à la commission des lois à l’assemblée nationale. « Notre courant est progressiste, nous nous opposons aux conservateurs qui pensent que la profession est hors marché ».

Pour conquérir des clients sur le marché du droit, la société a d’abord ouvert une agence pilote dans le 15e arrondissement de Paris, puis à Levallois-Perret en 2013. Afin de croître, la société à capitaux privés s’est développée en franchise et a levé un million d’euros auprès de confrères et de notaires.

Désormais, AGN Avocats, qui compte sept franchises et cinq agences en nom propre, dont Toulouse, réalise un chiffre d’affaires de 4,6 millions d’euros. L’enseigne emploie trente-cinq salariés et quarante avocats libéraux. La société prévoit d’ouvrir une agence tous les deux mois en France.

Audrey Sommazi

Sur la photo : L’agence AGN Avocats Toulouse est dirigée par deux avocats toulousains, Me Vincent Vimini et Me Sylvain Maury, aux côtés de Me Philippe Charles ( à droite de la photo) co-fondateur de la société. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco