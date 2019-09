Spécialisée dans la production de micro-algues, la start-up toulousaine Kyanos a été retenue par Toulouse Métropole pour implanter un arbre à algues, afin de lutter contre la pollution, dans une commune de l’agglomération. Créée en 2016 et incubée au sein de la pépinière Biotech Toulouse Métropole, Kyanos promeut les bienfaits des micro-algues, tant pour l’environnement que la santé puisqu’elle s’est d’abord fait connaître grâce à une algue spéciale, baptisée le Pastel d’Eau.

« J’étais ingénieur aéronautique et travaillait au marketing chez Airbus quand je me suis intéressé aux micro-algues en travaillant sur les bio-carburants », raconte Vinh Ly, le président de Kyanos qui compte trois salariés. « Une micro-algue spécifique, l’Aphanizomenon flos-aquae (Afa), produite dans l’Oregon, a retenu mon attention pour ses capacités à booster les performances physiques et mentales. J’ai crée Kyanos pour produire en laboratoire cette algue et la commercialiser en compléments alimentaires ».

Avec son directeur scientifique Pierre-Alain Hoffmann, la jeune pousse réussit à cultiver la fameuse algue de couleur bleu, en milieu contrôlé. Une fois extrait, le Pastel d’Eau est capable d’optimiser les effets cognitifs sur l’humeur et la concentration. Cette micro-algue contient un neurotransmetteur qui crée de l’euphorie. Le complément alimentaire, commercialisé sous le nom de Kyanos Brain, a été breveté par l’entreprise toulousaine.

Un arbre à algues en décembre

Mais Vinh Ly croit aussi aux vertus des algues pour la défense de l’environnement. « Près de 50 % de l’air que nous respirons aujourd’hui provient des mers et des micr« o-algues, donc nous sommes convaincus qu’elles peuvent aider à la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l’air », assure-t-il. « Les algues sont plus efficaces car elles absorbent beaucoup plus de CO2 qu’un arbre. »

C’est donc pour lutter contre la pollution que Kyanos a imaginé un arbre à algues, qui sera installé en décembre dans l’agglomération et expérimenté pendant un an. Composé d’une grande cuve d’eau cylindrique, au sein de laquelle poussent des micro-algues, ce drôle d’arbre sera équipé d’un système de pompage pour aspirer le CO2 de la ville au cours de la photosynthèse. Il permettra aussi de réutiliser les planctons, peut-être comme engrais. « Une fois qu’ils auront grandi, les planctons peuvent être réutilisés, nous travaillons encore avec les associations d’agriculture urbaine pour choisir comment », précise Vinh Ly.

En juin 2018, Kyanos avait réalisé une levée de fonds de 200.000 euros auprès de business angels toulousains.

Julie Rimbert

Crédit photo : Kyanos. Vinh Ly, le président de la société Kyanos