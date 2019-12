L’Université Toulouse Paul Sabatier continue de redresser sa situation financière

Après le retour de l’équilibre en 2018, les comptes de l’université UT3 Paul Sabatier (32.000 étudiants en Occitanie) devraient permettre à nouveau de faire des investissements en 2020. Le vote sur le budget a eu lieu le 9 décembre dernier. Il prévoit 411,6 millions d’euros de dépenses, le plus gros poste étant constitué par la masse salariale (72%).

« Quand Jean-Pierre Vinel (ex président de l’université, parti à la retraite en août dernier et remplacé par l’actuelle présidente Régine André-Obrecht, NDLR) a pris la présidence de l’université en 2016, la situation financière était extrêmement dégradée et nous avions une injonction de l’État à redresser la barre », rappelle Jean-François Mazouin, vice-président en charge des finances. « Nous avons mis en place un plan d’économies qui a notamment impliqué que 200 départs à la retraite ne soient pas remplacés ».

Une stratégie qui avait provoqué la colère d’’une partie du personnel. « Le budget 2020 confirme le retour à la normale survenu en 2018, avec un résultat prévu de 7,7 millions d’euros », poursuit Jean-François Mazouin. À noter que le budget de fonctionnement de l’université ( chauffage, électricité, fournitures, frais de déplacement etc.) représente 67 millions d’euros.

Rénover le patrimoine immobilier

Parmi les investissements prioritaires à venir figure la rénovation du patrimoine immobilier . « L’université Paul Sabatier est une université de territoire, qui n’est pas centrée seulement sur la métropole, avec des antennes à Castres, Auch, Tarbes, etc. cela a contribué dans les années 2000 à la démocratisation de l’enseignement supérieur. Mais les investissements réalisés hors Toulouse ont eu pour conséquence un manque de maintenance des locaux toulousains qui sont assez anciens », décrit Jean-François Mazouin.

Sur 400.000 m² de locaux, 350.000 sont à Toulouse. « Nous investirons 6 à 7 millions d’euros par an dans l’immobilier. En 2020 ce sera même 9 millions d’euros ». Une enveloppe qui s’ajoute aux budgets CPER et Plan Campus (30 millions d’euros). Ainsi en 2020 devraient être livrées la Maison de la réussite en licence et le Centre de biologie intégrative.

Sophie Arutunian

Sur la photo : L’université Paul Sabatier Crédits : Geanncarlo Lugo - Wikipedia commons