MidInnov et Inn’Ovations : comment l’innovation reste un moteur de l’économie régionale

Il est des rendez-vous qui deviennent de véritables rassemblements. Avec 240 exposants et plus de 3000 visiteurs, le Salon régional Midinnov obéit à la règle, devenant le point de convergence de l’innovation en Occitanie pour tous les acteurs du secteur. Jeunes pousses, PME, centres de recherche, investisseurs et structures d’accompagnement se sont donc retrouvés à Diagora Labège ce jeudi 1er février avec pour fil conducteur l’artisanat et l’innovation. « Cette année, le salon associe des savoir-faire d’excellence et traditionnels à une forte capacité d’innovation », présente Nadia Pellefigue, vice-présidente du conseil régional Occitanie en charge du développement économique, de la recherche, de l’innovation et de l’enseignement supérieur. « Mais au delà de la vitrine, ce salon a aussi servi à nouer des partenariats technologiques et des partenariats d’affaires ».

Avec ses treize départements, et presque autant de cultures de territoires, la région Occitanie a en effet besoin d’éléments fédérateurs qui lui permettent d’embrasser son vaste périmètre. Pas si simple, quand deux métropoles fortes - Toulouse et Montpellier - occupent déjà l’espace. L’innovation fait partie de ces traits d’union qui irriguent l’activité économique au-delà des villes et dans tous les départements.

Nouveaux dispositifs d’aide Start’Oc

« La création d’emplois et de valeur sont deux éléments moteurs de la nouvelle agence régionale de développement économique », explique son directeur Thomas Bascaules fraîchement arrivé. Issu du privé, cet ancien directeur d’Altran arrive au sommet d’un organigramme dont les contours sont en cours de finalisation. Car qui dit super-région dit également super-agence, avec 170 collaborateurs, et dont le nom définitif sera connu vers la mi-février.

En attendant, « l’Agence » poursuit son travail sur l’innovation. Elle accompagne la nouvelle formule de l’incubateur Midi-Pyrénées, et planche sur la Cité des start-up attendue sur le site des halles Latécoère à Toulouse. Elle applique enfin la politique d’innovation de la Région, avec la création de nouvelles aides dont certaines ciblent les jeunes pousses. Ainsi le fonds Crealia, ou encore les dispositifs Start’Oc (projet, process, progrès), suivent les porteurs depuis l’émergence à l’accélération en passant par l’amorçage. Sans oublier les prix Inn’Ovations (lire ci-dessous pour les lauréats) décernés jeudi soir et qui reste l’un des concours les mieux dotés de France avec 180.000 euros de prix distribués. Donecle, grand prix de cette édition 2018, va pouvoir en profiter.

M.V.

Sur les photos : En haut : Thomas Bascaules, directeur de l’agence régionale de développement économique, Nadia Pellefigue, vice-présidente de région Occitanie et Antony Allebée, directeur développement logiciel chez Equadex. Photo Emmanuel Grimault - Région Occitanie.

En bas : les lauréats du concours Inn’Ovations 2018 Photo Emmanuel Grimault - Région Occitanie.