Toulouse. Habitat rejoint le centre commercial Reflets Compans en mars 2017

Quatre millions de passagers transitent à Toulouse par la station de métro Compans-Caffarelli, dont 126.000 habitants et 150.000 congressistes. Autant de chalands potentiels à capter pour ce centre commercial, construit en 1991, qui n’a finalement jamais trouvé sa clientèle. Aussi, la rénovation du centre commercial Reflets Compans est un enjeu de taille pour Pitch Promotion qui a investi dans ce projet quelques 30 millions d’euros.

A six mois de l’ouverture prévue en mars, au lieu de décembre initialement, les deux tiers de la surface sont commercialisés. Pour attirer des enseignes dans cette galerie, construite en 1991, le groupe immobilier a consenti des efforts financiers. « Nous avons baissé les coûts, dont les loyers », révèle Christian Terrassoux, président de Pitch Promotion. « Et nous ferons encore des efforts pour apporter une gestion plus fine ».

Habitat et des nouveaux services

Un argument auquel Hervé Giaoui, le directeur général d’Habitat, est sensible. A tel point que la boutique, installée jusque là rue de Metz « inadaptée à notre maison car sans stationnement », déménage son mobilier design, ses textiles et ses quatorze salariés à Reflets Compans, en mars.

« La rentabilité sera atteinte avec un loyer plus raisonnable », indique-t-il, précisant que de nouveaux services sont désormais associés comme la livraison dans l’heure ainsi que le click and collect (commande du produit en ligne et retrait sur le point de vente).

Bricomarché y lance son concept urbain

L’enseigne de bricolage profite aussi de « cette belle opportunité » pour lancer son « concept urbain, le premier en France », depuis la nouvelle galerie commerciale. Un concept aux contours flous puisque Marilyne Leblanc, présidente du conseil d’administration d’ITM équipement de la maison pour le Sud-Ouest, se refuse de le dévoiler. Elle précise néanmoins que quinze emplois seront créés à l’ouverture, prévue aussi pour le mois de mars.

Carrefour Market recrute trente personnes

L’enseigne Carrefour, présente depuis 1993, a choisi de renouveler son bail en augmentant sa surface de 2500 m² à 4500 m². Désormais « la plus grande surface alimentaire de Toulouse centre-ville », selon un porte parole du groupe qui a investi 5 millions d’euros dans les travaux de ce concept. L’enseigne prévoit de recruter entre vingts et trente personnes supplémentaires.

Audrey Sommazi

Sur les photos : en haut, la future façade du centre commercial Compans, côté boulevard Lascrosses. En bas, Christian Terrassoux, président de Pitch Promotion. Crédits photo ToulÉco - DR