Le collectif Toulouse is AI, l’institut interdisciplinaire d’intelligence artificielle de Toulouse Aniti et l’association Occitanie Data, impulsée par la Région proposent une rencontre sur le thème des « enjeux d’une IA et d’une stratégie de données responsables ». Cet afterwork de réflexion sera animé par Emmanuelle Durand-Rodriguez.

Temps fort de la soirée : Christophe Abrassart, professeur à l’Université de Montréal, responsable de la coconstruction de la Déclaration de Montréal sur l’IA, viendra présenter la démarche et participera à une table ronde sur le cadre éthique nécessaire au déploiement de l’intelligence artificielle.

Le 24 février de 17h30 à 20h au Conseil régional Occitanie à Toulouse. Le programme détaillé, intervenants et inscription gratuite sur les sites des organisateurs.