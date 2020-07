La cinquième édition du Sportup Summit se tiendra du 8 au 10 octobre 2020 à Font-Romeu (Pyrénées-Orientales). Les inscriptions prendront fin le 17 août et trente porteurs de projets ou start-up de la filière sport seront sélectionnés.

Les candidats retenus, venus de toute la France, devront en 48 heures accélérer leurs projets Sportech avec l’aide d’experts et de conseillers. Défis sportifs, temps de travail et échanges autour de l’innovation et de la performance sportive rythmeront l’événement. Celui-ci se déroulera dans l’enceinte du stade de Font-Romeu, en partenariat avec le ministère des Sports et la région Occitanie.

Sportup Summit, du 8 au 10 octobre 2020 à Font-Romeu. Informations sur le site de l’événement.