Les femmes restent sous-représentées à la Une des journaux malgré leur influence croissante dans tous les domaines de la société. À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, le Club de la presse Occitanie organise, le lundi 6 mars 2023, à partir de 18h30 à la Cité à Toulouse, une soirée d’échanges, nommée « Et maintenant ? Des femmes qu’on entend et qu’on voit ! », autour de la voix des femmes et de leur (in)visibilité dans l’histoire, dans les sciences, en politique et dans les médias.

Interviendront Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Marylène Patou-Mathis, directrice de recherche émérite au CNRS, rattachée au département Homme et environnement du Muséum national d’histoire naturelle (Paris), Marlène Coulomb-Gully, professeure émérite en sciences de la communication à l’Université Toulouse Jean Jaurès, et Florence Panoussian, directrice régionale de l’Agence France-Presse à Toulouse.

Soirée gratuite sur inscription : contact@clubpresse.org