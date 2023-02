À Toulouse, Klochette marie dîner de chef et réalité virtuelle

Quand deux chefs se rencontrent, ils ne parlent pas toujours de cuisine. Ainsi, Stéphane Tournié, le chef étoilé du gastronomique Les Jardins de l’Opéra, et Arnaud Marty, chef d’entreprise et dirigeant de l’Atelier des Chefs, se sont retrouvés autour d’une opération caritative portée par le Rotary Toulouse Cent (créé pour les 100 ans du Club) et joliment baptisée « Klochette ». Son objectif : organiser un cours de cuisine piloté par Stéphane Tournié afin de financer l’achat de casques de réalité virtuelle (VR) à destination d’enfants malades.

À la manœuvre, on retrouve l’association Turin Street Entertainment, qui a déjà réalisé des opérations similaires pour le compte des services pédiatriques des hôpitaux de Toulouse. « Ces casques de simulation virtuelle permettent d’adoucir les effets secondaires des traitements et améliorent ainsi le bien-être des petits patients », explique Benjamin-Alexandre Laroque, président de l’association. « Cela permet de développer la VR dans un contexte de soins, et cela peut être aussi bénéfique que l’hypnose, en sollicitant en plus un engagement par le jeu. »

Mobiliser 6000 euros de financements

Le prochain cours de cuisine est prévu le 22 mars prochain à 17h, autour de la truffe et du foie gras. À 200 euros la place, et grâce au coup de pouce supplémentaire de quelques généreux donateurs, il devrait permettre de mobiliser les 6000 euros nécessaires à l’acquisition des casques et des services associés.

De son côté, les deux chefs sont ravis de contribuer à l’opération Klochette. Arnaud Marty met gracieusement l’Atelier des Chefs à disposition. Quant à Stéphane Tournié, il affûte déjà ses couteaux : « Si t’es cuisinier, t’es généreux, et donc tu ne peux pas dire non à ce type d’initiative », explique-t-il avec sa verve légendaire. Il prévient tout de même : « Je ne suis pas prof de cuisine... Mais je vais transmettre cet esprit de partage et de convivialité. » Avis aux amateurs.

Sur la photo, de gauche à droite : Benjamin-Alexandre Laroque, président de Turin Street Entertainment, Christophe De Just, vice-président du Rotary Toulouse Cent et dirigeant de l’agence B612 Marketing, Arnaud Marty, directeur de l’Atelier Des Chefs, et Stéphane Tournié, le chef des Jardins de l’Opéra. Crédits : Rémy Gabalda – ToulÉco.