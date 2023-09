À Toulouse, la satisfaction des piétons progresse (très) lentement

Le collectif Place aux piétons a récemment publié son deuxième baromètre des « villes et villages marchables ». Comparativement à la première étude réalisée en 2021, les résultats montrent une légère amélioration du ressenti des piétons en milieu urbain. Mais avec 9,2/20, la note nationale moyenne met en lumière une situation toujours très insatisfaisante pour les 70.000 répondants, qu’ils soient piétons par plaisir ou par obligation.

Les Toulousains ne font pas exception. Parmi les 236 communes évaluées, Toulouse se place en 73e position avec une note globale de 8,5/20 (catégorie D) en progression depuis 2021 (7,8/20, catégorie E). Dans le classement des onze villes de plus de 200.000 habitants, la capitale Occitane arrive sixième, bien meilleure que Marseille, bonne dernière avec 4,7/20, devant Montpellier (7,3/20) et Paris (7,7/20). Toutefois la Ville rose reste loin du trio de tête, Rennes, Strasbourg et Nantes, respectivement 10,7/20, 10,3/20 et 10/20.

Le « ressenti global » des Toulousains n’obtient que 8,1/20. 70 % d’entre eux signalent des conflits fréquents entre vélos et piétons. Si la satisfaction concernant l’agencement de la voirie est en nette progression, elle reste également très faible avec 40 % de retours positifs. Sans surprise, les participants réclament avant tout d’avoir leur propre espace, sécurisé et accessible, autrement dit des trottoirs plus larges où ne circulent ni ne stationnent trottinettes, vélos et deux-roues.

En Haute-Garonne, toutes tailles de communes confondues, Balma récolte le meilleur score avec une note de 12,4 qui l’installe en catégorie B. Tournefeuille, Pibrac, Blagnac et Cugnaux obtiennent la moyenne. Tout en bas du classement se trouve Verfeil, dans le rouge avec seulement 6,1/20. Des résultats à prendre cependant avec mesure compte tenu du faible nombre de participants dans ces communes.