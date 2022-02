À Toulouse, le développement commercial de La Cartoucherie se poursuit

La foncière Carrere REIM, spécialisée dans l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers, annonce l’ouverture en ce début d’année d’un Carrefour City et d’un Fitness Park au cœur de La Cartoucherie, à Toulouse. Ces deux enseignes complètent ainsi l’offre déjà en place, à savoir une boulangerie, un salon de coiffure, une pharmacie et un opticien.

Projet phare de la métropole, le nouveau quartier toulousain de La Cartoucherie, situé intra-muros, à proximité de Saint-Cyprien, voit donc se pérenniser sa seconde tranche [1], qui constitue le cœur commercial de la zone. « La foncière Carrere REIM est particulièrement investie dans les quartiers en renouvellement urbain », explique son directeur Thomas Gaillard. Carrere REIM est l’investisseur unique sur la partie commerciale du quartier.

Violette Jacquin de Capèle.