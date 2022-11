La Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-Garonne organise un petit déjeuner-rencontre le 21 novembre prochain. Nommé « P’tit Déj Créa 31 », il sert à présenter les aides et les dispositifs pour créer son entreprise artisanale. Il est réalisé en partenariat avec Pôle Emploi dans le cadre de la Semaine nationale de la création et transmission d’entreprises artisanales (SNCT), organisée par le réseau des Chambres de métiers et du mois de la création reprise de la Région Occitanie.

Inscriptions en ligne via ce formulaire.

Lundi 21 novembre, de 9 à 11 heures, au 18 bis Boulevard Lascrosses à Toulouse.