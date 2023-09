À l’aéroport de Toulouse, le trafic international repart en flèche au deuxième trimestre

La reprise se poursuit et se confirme à l’aéroport Toulouse-Blagnac, portée par le trafic international et le développement des compagnies low-cost. Au deuxième trimestre 2023, le trafic atteint 82 % du T2 2019 (année de référence pré-Covid).

Au niveau national, la tendance se poursuit timidement avec 924.136 voyageurs (+11 % depuis le premier trimestre 2023), encore loin de retrouver sa vitesse de croisière (-30 % par rapport à 2019). La ligne vers Paris enregistre 29 % de part de marché avec 608.595 passagers, confirmant son statut de destination privilégiée. Parmi les destinations domestiques, Lyon et Lille occupent la suite du podium.

Concernant les vols internationaux, l’essor est nettement plus marqué : avec près de 1,2 million de passagers, près d’un tiers de plus qu’au premier trimestre, le trafic recolle à son niveau d’avant-crise (95 % du T2 2019). La croissance spectaculaire du faisceau international est boostée par le développement du Maghreb et l’arrivée d’Air Canada, dont les vols ont débuté début juin.

Avec 6826 tonnes de fret, le transport de marchandises, en baisse constante, n’atteint plus que 41 % du volume enregistré en 2019.