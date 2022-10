À l’université du THD, Sébastien Vincini plaide pour une couverture universelle du numérique

L’université du THD, qui se déroule jusqu’au jeudi 6 octobre au centre de congrès Pierre Baudis à Toulouse, réunit les professionnels et les collectivités rassemblés autour de la fibre optique et du Très haut débit. En ouverture de cette manifestation, Sébastien Vincini, vice-président Finances, numérique, innovation du Conseil départemental de Haute-Garonne, a eu l’occasion de rappeler les investissements et le poids économique de la filière, qui représente « 230 millions d’euros injectés et plus de mille emplois sur le territoire de la Haute-Garonne ».

Engagé dans la couverture en fibre optique du territoire, le Conseil départemental a en effet rappelé sa feuille de route. « Le cap des 250.000 prises a été franchi et celui des 280.000 prises le sera pour la fin de l’année », a indiqué Sébastien Vincini, qui alerte les collectivités sur la fracture numérique qui subsiste, non plus au niveau des accès, mais en ce qui concerne les usages. « J’en appelle à bâtir une coopération pour construire une couverture universelle du numérique », a-t-il lancé. L’université du THD attend plus de 1200 visiteurs sur la durée du salon, les 5 et 6 octobre.