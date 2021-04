Frédéric Malfilatre, nouveau directeur régional Harmonie Mutuelle en Occitanie

Frédéric Malfilatre, 50 ans, a été nommé directeur régional Harmonie Mutuelle en Occitanie, succédant ainsi à Stéphane Kergourlay, qui occupait ce poste depuis 2016.

Débutant sa carrière professionnelle en 1995 au sein d’un groupe immobilier, Frédéric Malfilatre intègre France Télécom, puis la Mutuelle du Rempart avant de rejoindre Santévie [1] en 2009 sur le poste de chargé d’affaires d’entreprises. En 2013, il est nommé responsable commercial du réseau des entreprises Harmonie Mutuelle pour la région Occitanie, puis en 2018, pour le périmètre Sud-Ouest, soit la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie.

Harmonie Mutuelle souhaite par ailleurs devenir à l’échelle nationale, d’ici l’été, une « entreprise mutualiste à mission ». Ce qui conduira à la définition d’une raison d’être et d’objectifs sociaux et environnementaux concrets. Ceux-ci doivent être votés en assemblée générale le 5 juillet prochain.

Harmonie Mutuelle Occitanie fait travailler 393 salariés dans vingt-six agences implantées sur treize départements et trois centres d’appels implantés à Albi, Toulouse et Tarbes. Ses deux centres de gestion sont basés à Albi et Narbonne. Harmonie mutuelle possède près de 360.000 adhérents en Occitanie.