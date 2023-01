Le cabinet haut-garonnais ASB Conseil déménage pour démarrer l’année du bon pied

« C’est à quelques kilomètres à peine de Labège, mais nous sommes sortis des bouchons », se réjouit Carole Lebouc, responsable du service juridique et associée chez ASB Conseil. Désormais installés à Quint-Fonsegrives, les collaborateurs disposent de nombreuses salles de réunions pour accueillir leurs clients, d’une grande salle de repas et d’une autre réservée à la détente.

« L’objectif était de leur offrir plus de confort », explique la responsable. Dans le même but, le groupe veille à rester à la pointe des outils numériques et organise régulièrement des événements de team-building. Car, même si les équipes sont stables, « une fierté que nous entretenons », Carole Lebouc constate que le recrutement est devenu très compliqué depuis le Covid, malgré la bonne ambiance qui règne au sein des équipes. « Les collaborateurs, plutôt jeunes et surtout très investis, cultivent cette dynamique », se félicite-t-elle.

Grandir « tranquillement »

Créé par Alexis Salles et Sébastien Boustie il y a vingt ans, le groupe compte aujourd’hui vingt-trois collaborateurs, dont cinq associés. Il réalise près de 2 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente. L’activité se structure autour de trois services : comptabilité-audit, social et juridique. Et pour être en mesure d’orienter ses clients « vers des personnes de confiance qui partagent [leur] philosophie », le groupe s’entoure d’un réseau de partenaires indépendants dans des secteurs précis : gestion de patrimoine, conseil en protection sociale, audit organisationnel, informatique et ressources humaines.

L’entreprise souhaite grandir pour accompagner la progression de son activité, mais sans se presser, « pour garder la même qualité de service ». Le développement devrait se concentrer sur le secteur des pharmacies, pour lequel ASB Conseil montre un attrait particulier et une expertise historique. « Nous connaissons bien les problématiques des officines et savons y répondre », résume Carole Lebouc.

Le guichet unique fait grincer des dents

« Nous sommes en plein dans les problèmes », constate Carole Lebouc qui, à l’instar de ses confrères, tente de pallier les dysfonctionnements liés à la mise en place du guichet unique. Longtemps bloqué, le site de l’Inpi fonctionne de nouveau. Toutefois, « pas tout le temps » et « certaines formalités sont toujours impossibles », regrette la responsable. Elle déplore également l’ajout de nouvelles questions qui rend les procédures plus longues, notamment celles des dépôts de comptes annuels. « Même une fois que nous l’aurons bien pris en main, ce nouvel outil sera plus chronophage. Et c’est bien dommage car le temps est précieux », conclut l’associée.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Les cinq associés d’ASB Conseil. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.