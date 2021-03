Aéronautique. Depuis Toulouse, Satys se renforce sur le traitement de surface

Après la reprise de l’entreprise Prodem, à Cornebarrieu, en 2018, et d’un autre site à Dugny (Seine-Saint-Denis), Satys conforte sa stratégie industrielle dans le traitement de surface. Le groupe toulousain confirme que le rachat de la société marseillaise PMA se déroule comme prévu. Plus que quelques semaines à attendre et le projet est bouclé. Satys assure reprendre 120 salariés sur les 170 que compte l’entreprise. Pour la cinquantaine d’employés restante, un plan d’adaptation soumis aux organisations syndicales devrait être mis en place. Il s’appuie sur les départs volontaires et les ruptures conventionnelles.

Le groupe toulousain poursuit sa stratégie d’acquisition dans le traitement de surface. Pourtant, en 2020, Satys fut en proie à une baisse notable de ce segment de marché de l’ordre de 60%, en raison d’un « double effet » combiné. « Le traitement de surface a le plus souffert de la crise à cause des baisses des cadences de production des constructeurs et de la consommation des stocks des usineurs », explique Grégory Mayeur, directeur de Satys Services, filiale qui regroupe notamment la maintenance (MRO) et la peinture des avions. Néanmoins, le directeur assure qu’un « petit frémissement, léger » est constaté en janvier.

Usine 4.0 à Marignane

Un signe encourageant, d’autant que Satys annonce dans la foulée la construction d’une nouvelle usine de 7000 m², installée sur la zone d’activités des Florides, à Marignane (Bouches-du-Rhône). Pour un montant de 15 millions d’euros, cette entité, dont la feuille de route sera déterminée cet été, sera opérationnelle fin 2022 ou début 2023. Cette usine du futur 4.0, dédiée aux métaux durs, automatisera ses chaînes de convoyage des pièces. « Le secteur du traitement de surface est fragile et compte entre vingt-cinq et trente acteurs. Mais la part du gâteau se réduit et une consolidation va s’opérer », analyse Gregory Mayeur. De fait, « pour nous, la diversification se réalise à l’intérieur de l’aéronautique, y compris dans les pièces élémentaires et la repeinture d’avion pour ne pas dépendre des avions neufs commerciaux. »

Audrey Sommazi

Sur la photo : Illustration des activités du groupe Satys. Crédits Satys.