Aéronautique. Satys Aerospace rachète SPI

Le groupe toulousain Satys Aerospace, spécialisé dans la peinture et l’étanchéité, l’ingénierie et la fabrication d’aménagements intérieurs pour l’aéronautique et le ferroviaire, vient de racheter le groupe SPI, Société de Peinture Industrielle, dont le siège est installé à Malville (Loire-Atlantique).

Cette entreprise emploie 500 salariés répartis dans treize sites industriels, à la fois en France, au Portugal et au Maroc. Présente également sur les marchés du spatial, du ferroviaire et du naval, elle a enregistré 25 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, contre 40 millions d’euros en 2019.

Avec cette acquisition, Satys Aerospace accroît sensiblement ses dimensions : le groupe réalisera 165 millions de chiffre d’affaires en année pleine post-covid et emploiera plus de 2200 salariés dans le monde, dont 1300 en France. Le nombre de sites de Satys Aerospace passe, quant à lui, de trente-deux à quarante-cinq dans treize pays.