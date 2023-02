Le pôle de compétitivité Aerospace Valley, L’Association aéronautique et astronautique 3AF et la Direction Générale de l’Armement (DGA) Techniques Aéronautiques organisent une journée autour des la réparation des structures aéronautiques composites et métalliques. Seront abordées notamment au cours de cette journée les principes de la certification liés aux réparations, les problématiques et enjeux des réparations composites ou métalliques dans l’aéronautique et les dernières avancées technologiques. Plus d’informations et inscriptions en ligne.

Jeudi 30 mars 2023 de 8h30 à 17h45 au B612 à Toulouse, 3 Rue Tarfaya.