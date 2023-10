Dans le cadre de son écosystème eDia (Economie des Données et Intelligence Artificielle), le pôle de compétitivité Aerospace Valley organise un café techno en ligne le 13 octobre sur l’intelligence artificielle (IA) frugale. À l’heure actuelle, les répercussions énergétiques de l’intelligence artificielle suscitent de plus en plus d’interrogations. Face à une IA générative type ChatGPT très consommatrice, des modèles plus écoresponsables et éthiques seront présentés.

Baptiste Fedele, ingénieur recherche chez Adagos, David Roussel, data scientist au sein du groupe Airbus, Nicolas Goreaud, expert en mécanique des fluides chez Framatome, entreprise spécialisée dans le secteur nucléaire, et Alicia Calmet, ingénieure informatique à Sirea, entreprise spécialisée dans l’automatisme industriel, interviendront lors de cette événement. Les échanges seront animés par François-Marie Lesaffre, chargé de mission Data et IA au pôle de compétitivité toulousain de la filière aérospatiale. Inscriptions en ligne.

Webinaire d’Aerospace Valley sur l’IA frugale, le vendredi 13 octobre 2023 de 11h00 à midi.