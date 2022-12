Le pôle Aerospace Valley organise, le 10 janvier prochain, un Café Techno en ligne dédié à l’utilisation de la donnée pour réduire les aléas de production (à cause notamment de la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, etc.) des fournisseurs aéronautiques. L’objectif de ce webinaire est de montrer, au travers d’un exemple concret, celui de Safran, comment traiter le problème.

Témoigneront Paul Gelis, responsable produits chez Safran, Tarik Abdallah, dirigeant de la start-up Pelico, François Maisonneuve du cabinet de conseil Kea Partners, et Philippe Fioravanti, chargé de mission “Industrie du Futur” au pôle Aerospace Valley. Inscriptions ouvertes en ligne.

Webinaire Aerospace Valley, le mardi 10 janvier 2023, de 11 heures à midi.