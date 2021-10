Deuxiéme édition du concours BIOrigine Gers

BIOrigine Gers lance sa deuxième édition. Le coup d’envoi a été donné le samedi 3 juillet sur le parvis de la cathédrale d’Auch à l’occasion de la remise des prix de la première édition. Ce concours est ouvert à toute entreprise agricole ou agroalimentaire dont l’activité consiste à transformer des matières premières produite de manière biologique issues majoritairement du Gers. Le prix « Circuits courts » s’adresse aux entreprises commercialisant leur produit en vente directe (exploitations, marchés...) ou en magasin dans le Gers et les départements limitrophes. Le prix « Circuits longs » s’adresse aux entreprises commercialisant leur produit au-delà du Gers et des départements limitrophes. Le dépôt des candidatures est possible jusqu’au 15 novembre.

Les dotations sont un chèque de 2500 euros et un chéquier conseils d’une valeur de 1000 euros offert par le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne pour le lauréat « circuits courts », un référencement test dans les magasins Biocoop du Gers, une prestation de conseil d’un montant de 1500 euros par l’un des trois cabinets partenaires du concours (CER France Gascogne Occitanie, Cabinet Gimbert, Cabinet Sygnatures) et une journée d’utilisation de la halle technique du Lycée Beaulieu Lavacant.