Occitanie. Les candidatures du concours Les Inn’Ovations ouvertes jusqu’au 4 novembre

Le concours régional Les Inn’Ovations récompense chaque année les projets les plus originaux des start-up, TPE ou PME d’Occitanie dans tous les secteurs. L’innovation peut prendre plusieurs formes : technologique, marketing, organisationnelle, etc. L’événement est organisé par l’Agence de développement économique régionale Ad’Occ. Il est financé par la Région Occitanie et des partenaires privés : Altitude Infrastructure THD, BNP Paribas et EDF.

Cette année, le concours a pour thématique : “l’innovation, levier de développement”. Le jury est composé d’une centaine d’experts régionaux (entreprises, dont les lauréats 2021, laboratoires de recherche, pôles et clusters, collectivités, etc).

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 4 novembre. La sélection des projets se fera en novembre et décembre 2021. La présentation des candidats et la cérémonie de remise des trophées se fera en clôture du salon Occitanie Innov, le jeudi 3 février 2022.