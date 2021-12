Agroalimentaire. Un nouveau partenariat pour l’école d’ingenieurs de Purpan

L’école d’ingénieurs de Purpan, tournée vers les sciences du vivant, l’agriculture et l’agroalimentaire, a signé un partenariat avec le syndicat national des importateurs-exportateurs des fruits et légumes de la plateforme internationale Saint-Charles de Perpignan. Cette convention va permettre aux étudiants de découvrir le fonctionnement du lieu.

Saint-Charles se revendique comme le premier centre de commercialisation, de transport et de logistique de fruits et légumes frais en Europe. 1,8 million de tonnes y serait commercialisé chaque année en provenance notamment d’Espagne (60 %) et du Maroc (30 %). La plateforme générerait un chiffre d’affaires annule d’environ 1,95 milliard d’euros et permettrait l’emploi de 2200 personnes.

Une première visite a été organisée pour les étudiants du master en commerce Agri-Agro. L’école d’ingénieurs de Purpan accueille 1300 étudiants chaque année.