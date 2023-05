Alain Di Crescenzo, nouveau président de la Fédération nationale des Caisses d’Épargne

Alain Di Crescenzo a été élu président de la Fédération nationale des Caisses d’Épargne. Il succède à ce poste à Dominique Goursolle-Nouhaud. Alain Di Crescenzo est l’ancien président de la CCI de Toulouse Haute-Garonne puis de la CCI Occitanie. Il a été élu président de la CCI France en 2022, réseau qui fédère les 121 chambres de commerce et d’industrie réparties sur le territoire.

Diplômé de l’École nationale supérieure des arts et métiers (Ensam) et titulaire d’un DEA de mathématiques appliquées, Alain Di Crescenzo est également président du conseil d’orientation et de surveillance de la Caisse d’Épargne de Midi-Pyrénées depuis 2020.