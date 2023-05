Alexandre Vives, V-Event : « Un jeu vidéo au service de l’événementiel »

Alexandre Vives, comment est né le projet V-Event ?

Après une licence en informatique, j’ai suivi le Master Audiovisuel, médias interactifs, numériques, jeux (AMINJ) de l’université Champollion d’Albi. Durant ma deuxième année, l’université m’a proposé de suivre le parcours étudiant-entrepreneur organisé par Pépite Écrin [1].

Ma dernière année d’étude s’est faite pendant la pandémie du Covid-19. Étant un gros joueur console et PC, je suivais avec attention la sortie des nouvelles consoles. Habituellement, cela donne lieu à de gros événements gaming en physique. Cependant, en raison de la pandémie, toutes les annonces se sont déroulées sur des plateformes comme Twitch et YouTube. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à concevoir mon projet de start-up.

Justement, quel est le concept de V-Event ?

Le concept est de créer des événements virtuels type métavers [2]. Par exemple, on peut créer un salon de l’automobile virtuel. Nous créons l’environnement pour pouvoir ensuite s’y déplacer à l’intérieur avec un avatar. Nous parlons de gamification, car l’idée est de virtualiser en y ajoutant les mécaniques du jeu vidéo. L’objectif est de s’amuser, de faire un jeu vidéo au service de l’événementiel. Un Zoom, par exemple, n’est absolument pas ludique, on ne va pas s’amuser dessus.

Mais nos objectifs sont multiples. Pour nous, l’ambition principale est de rationaliser les déplacements. Beaucoup d’événements ont lieu à Paris et, quand on est à Albi par exemple, c’est assez compliqué de s’y rendre. V-Event répond à cette problématique sociale. De plus, écologiquement, en raison des déplacements, le marché de l’événementiel pollue énormément et l’objectif est donc aussi de limiter cet impact environnemental.

Où en est l’entreprise aujourd’hui ?

Après avoir lancé mon projet, j’étais seul pendant quelques mois puis un ami du lycée m’a rejoint, Thomas Allary, aujourd’hui cofondateur et directeur marketing de l’entreprise. Ensuite, mon cousin Charles Marque, désormais directeur administratif. Enfin, un ami de la faculté, Brandon Largeau, a à son tour rejoint l’aventure en tant que directeur technique.

Nous nous sommes lancés officiellement en mai 2022. Nous sommes quatre associés et nous avons six employés, dont trois CDI et trois alternants. V-Event est installée sur le bâtiment InnoProd [3] à Albi, et est aujourd’hui incubée au sein de l’IMT des mines d’Albi et accompagnée par le Réseau Entreprendre, Initiative Tarn, Initiative Grande École et la Région Occitanie.

Pouvez-vous nous parler de votre premier événement ?

L’événement de Champollion est notre preuve de concept [4], nous organisons un forum virtuel pour promouvoir le master AMINJ. Des entreprises locales proposant des alternances et les professeurs en charge du master seront présents. L’idée, ici, est de montrer ce que peut donner un événement virtuel conçu par V-Event. Pour cet événement, nous avons tout organisé de A à Z avec David Panzoli, le chercheur référent spécialisé en informatique.

Pour participer à ce forum virtuel les 12 et 13 mai, il faudra télécharger, sur notre site, un fichier seulement depuis son PC. Pour ce premier événement, nous attendons 200 personnes, mais, à terme, on vise une utilisation sur de plus en plus de support (MacBook, Console et en streaming). Nous aimerions que ce soit disponible pour la commercialisation en 2024. Pour l’instant, nous sommes toujours en phase de recherche et développement, phase qui continuera même jusqu’en 2026.

Lucie Ribaut

Sur la photo : Alexandre Vives, président de la startup V-event. Crédit : Claire Rodrigues.