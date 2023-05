Avec Working Drone 31, Julien Lavigne veut transformer ses passions en entreprise pérenne

Comment est née Working Drone 31 ?

Après le bac, j’ai obtenu un DUT Gestion des entreprises et des administrations puis un diplôme européen d’études supérieures en Marketing. J’ai toujours été passionné par la photographie et je pratique depuis 23 ans le télépilotage de drone. Mes études m’ont donné des clés pour fonder mon entreprise : gestion, marketing, étudie de marché, étude de la concurrence, etc. J’ai donc ouvert ma société il y a deux ans en autoentrepreneur.

Enfin de me perfectionner, j’ai suivi une formation avec la Drone Up Academy, dans le Gers. Par la suite, j’ai obtenu la certification pour piloter des drones en agglomération auprès de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), me permettant d’être aujourd’hui télépilote de drone professionnel.

À côté de Working Drone 31, je travaille dans l’administration dans le secteur des accidents de travail et de la prévention. C’est pour cela que mes prestations sont axées autour de cette thématique. Même si cela représente beaucoup de travail, Working Drone, c’est que de la passion.

Que photographiez-vous et quels sont vos clients ?

Avec Working Drone, je peux constater les dégâts sur les toitures des particuliers, faire des constats de squat, des inspections techniques pour des entreprises et des suivis de chantier pour le BTP par exemple. Je fais aussi des prises de vues aériennes pour mettre en valeur les biens immobiliers. Mais les missions consistent, principalement, à prévenir des risques.

Ses photos s’adressent à tous types d’acteurs, du particulier au professionnel en passant par les collectivités locales. Je peux en effet proposer des prises de vue aérienne pour relancer l’économie d’une région en mettant en valeur des cathédrales, des rues, des châteaux, des villages, etc.

Comment comptez-vous faire évoluer votre société ?

Le matériel est excessivement cher donc, pour l’instant, je ne capitalise pas. Ce que je gagne, je le réinvestit en communication (flyers, cartes de visites, affiches) et en nouveau matériel. Je veux m’implanter avant tout et me faire connaître car la concurrence est constituée d’acteurs bien en place. Je veux faire en sorte que mon entreprise grandisse.

Quelles sont les conditions pour voler au-dessus de l’agglomération ?

Je me rends sur place pour voir les lieux et je vais voir les voisins pour leur dire que je vais faire une intervention. Puis je dois donner une déclaration de vol à la préfecture dans un délai de 5 jours avant l’intervention. Pour cela, il faut pouvoir dessiner le plan de vol et sa zone de sécurité, qui est indispensable. Je dois ensuite transférer tout ça à Alpha Tango, plateforme web où enregistrer nos appareils et notre activité sont enregistrés. C’est eux qui gèrent tout l’espace aérien. Il est aussi nécessaire d’envoyer ses éléments à la DGAC.

Propos recueillis par Lucie Ribaut

Sur la photo : Julien Lavigne et son drone. Crédit : Rémy Gabalda - ToulÉco.