Pour ses 20 ans, Trentotto s’offre une nouvelle vitrine près de Toulouse

C’est à Lacroix-Falgarde que Stephan Oddos, créateur de Trentotto, spécialisée depuis sa création en mars 2003 dans la distribution de mobiliers et de luminaires pour les particuliers, a choisi d’ouvrir une nouvelle boutique fin septembre 2023. À douze kilomètres du centre-ville de Toulouse, cette ouverture s’inscrit dans une stratégie : amener le design vers le consommateur en s’éloignant de la grande ville. Un concept que l’entrepreneur appelle « Green Design ». « J’ai décidé depuis trois ans de mettre en place l’opération Green Design car on en a marre d’entendre "J’achète sur internet parce que je ne veux pas aller en ville !" », explique Stephan Oddos.

En effet, le dirigeant a déjà déménagé deux de ses trois boutiques toulousaines : l’une à Quint-Fonsegrives, à une dizaine de kilomètres du centre-ville, et l’autre à L’Isle-Jourdain, dans le Gers, à 38 kilomètres de la Ville rose.

Stephan Oddos, également à la tête de la société BtoB Oddos, créée en 1986 et dédiée aux mobiliers de bureau pour les entreprises, a multiplié les projets ces dernières années : Trentotto Objet, Trentotto Mode et I Log You, un service de logistique. Une offre complétée par sa propre agence de communication Kansei. Dans sa totalité, le groupe compte aujourd’hui plus de soixante-quinze collaborateurs répartis sur cinq sociétés. En 2022, Trentotto a de son côté enregistré un chiffre d’affaires de 6,3 millions d’euros.

Malgré ces résultats et sa diversification, Stephan Oddos demeure prudent. « Je n’ose même plus avoir de certitudes. Avant, diriger c’était prévoir. Aujourd’hui, gérer, c’est au jour le jour », observe le chef d’entreprise. En effet, beaucoup de facteurs compliquent sa feuille de route pour 2023. Il cite notamment les remboursements du Prêt Garanti par l’État (PGE), les approvisionnements difficiles et l’augmentation du prix des matières premières.

