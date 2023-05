Les Traiteurs du Grand Marché : la nouvelle recette XXL du Min toulousain

La Brigade Traiteur de Sébastien Authier, L’appétit Suprême de Manon Delmas, les Tontons Ripailleurs d’Aymeric Charpin, et l’Atelier Pergo de Thomas Fantini. Voici les traiteurs qui ont décidé de se rassembler sous une identité commune : Les Traiteurs du Grand Marché. L’aboutissement d’un processus entamé en 2021, dans le cadre d’un partenariat avec Miharu pour organiser des événements au sein du Min de Toulouse. Cette nouvelle marque vient en effet compléter le dispositif événementiel proposé par le Grand Marché. Exclusivement réservée aux traiteurs disposant d’un laboratoire sur place, elle en regroupe donc quatre sur les sept installés sue le Min.

L’idée d’une identité commune date elle aussi d’environ deux ans. « On voulait fédérer tout le monde, mais il fallait qu’on soit nombreux », précise Thomas Fantini. Le projet s’est finalement concrétisé fin mai, après quelques mois de travail. Ces quatre traiteurs se sont engagés à faire travailler quasi exclusivement les 190 entreprises et 270 personnes travaillant pour le Grand Marché. « Ce qui nous réunis, c’est aussi le savoir-faire gourmand et le savoir-faire du terroir », ajoute Sébastien Authier. « C’est une bonne synergie, on a intégré le Min pour ça. C’est une aberration d’aller chercher des produits ailleurs. C’est une vraie pente pour l’avenir. »

L’objectif de ce regroupement est d’intervenir ensemble sur des grosses prestations, à partir de 800 personnes. Pour des événements plus restreints, le client pourra choisir, via le site internet, le traiteur qu’il souhaite. Chacun possède en effet sa spécificité et s’adapte à la demande du client et aux régimes alimentaires spéciaux.

« Seul marché qui a fait le choix d’installer des traiteurs »

Pour Dominique Batani, directeur général adjoint de Rungis et président du Min de Toulouse, « ce marché donne des chances à des pépites en leur offrant l’environnement pour se développer ». « On est le seul marché qui a fait le choix d’installer des traiteurs », appuie Maguelone Pontier, directrice générale du Min de Toulouse.

À travers cette collaboration, l’idée est aussi de proposer une offre qui respecte des engagements notamment en matière d’approvisionnement et de traçabilité. Tous les traiteurs impliqués ont en effet les mêmes critères de qualité et d’exigences [1]. La principale est d’atteindre 90 % d’approvisionnement local (Occitanie et région limitrophes).

Lucie Ribaut

Sur la photo de gauche à droite : Nicolas Faget, Terroirs Fromagers, Dorian Olmedo, Oranges&Co, Dominique Batani, président du Grand Marché, Manon Delmas, fondatrice de l’Appétit Suprême, Aymeric Charpin, Gérant des Tontons Ripailleurs, Kathia Garrouste, La Nonna Lina, Sébastien Authier, cofondateur de la Brigade Traiteur, Maxime Delbosc, directeur opération Atelier Pergo, Brice Josancy, directeur d’exploitation Atelier Pergo, Thomas Fantini, fondateur de l’Atelier Pergo, Axel Gibert, fondateur de Sublim’Arômes, et Maguelone Pontier, directrice générale du Grand Marché. Crédits : Lucie Ribaut - ToulÉco.