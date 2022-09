Alimentation, environnement, longévité : les enjeux de santé abordés à Futurapolis à Montpellier

Deux jours pour aborder les progrès médicaux, l’environnement, le bien-être, la politique de santé, la bioéthique et la recherche. C’est le programme ambitieux de la sixième édition de Futurapolis Santé, organisée à Montpellier les 7 et 8 octobre [1] à l’Opéra Comédie. Le fil rouge de l’événement : "Alimentation, immunité, environnement, longévité… Ma santé, ma bataille". « Les meilleurs chercheurs, entrepreneurs, acteurs de la santé viendront raconter ce qui se passe, ce qui est nouveau, ce qui marche… », explique Étienne Gernelle, directeur du Point, organisateur de Futurapolis Santé.

« Le thème "Ma santé, ma bataille" fait également référence à la bataille pour la souveraineté de la France en termes de santé, et pour une certaine idée du progrès », ajoute Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole lors d’une conférence de presse le 14 septembre. « Ce soir (14 septembre, NDLR), nous inaugurons un centre de santé dans le quartier de Croix d’Argent de Montpellier, afin de lutter contre les déserts médicaux », rappelle le maire. Déserts médicaux qui sont au cœur du programme du forum, comme l’indique Anne Jeanblanc, journaliste santé au Point et responsable éditoriale de Futurapolis Santé. « Les rencontres et débats aborderont l’accès au soin, mais également la question de l’autisme et des maladies rares, la gestion des données à l’hôpital et la qualité de l’eau », énumère-t-elle.

MedVallée au cœur du forum

Futurapolis prend place à Montpellier, où le maire et la Métropole portent le projet MedVallée, stratégie présentée lors des Assises du 27 juin dernier, pour faire rayonner Montpellier comme pôle d’excellences mondial en santé globale. « Montpellier est une ville de santé, par ses hôpitaux, ses cliniques, sa position à la pointe de la recherche, c’est un terreau d’innovation », ajoute Michaël Delafosse, en rappelant le classement 2022 de Shanghai, qui positionne le territoire dans les cinq premières universités françaises. Vincent Bounes, vice-président de la Région Occitanie délégué à la santé, a rappelé l’engagement de la Région, qui investit 133 millions d’euros pour l’hôpital public et les établissements d’enseignement de santé et recrute deux-cents médecins, sages-femmes et infirmiers pour lutter contre les déserts médicaux.

Des animations et démonstrations prendront également place durant le forum, avec un espace dédié à MedVallée, une démonstration de ViRal, jeu en VR créé par l’Inserm permettant de découvrir le corps humain en réalité virtuelle, et la présence du Centre international Unesco Icireward (400 scientifiques, 17 laboratoires). Une table ronde de la Fondation Royal Canin abordera également le rôle bénéfique des animaux de compagnie sur la santé.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Michaël Delafosse, entouré d’Anne Jeanblanc et Étienne Gernelle lors de la conférence de présentation de Futurapolis Santé. Crédit : DR.