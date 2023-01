Le cabinet d’avocats Altij, basé à Toulouse, organise deux jours de sensibilisation en présentiel dédiés aux risques cybersécurité et protection des données, les 19 et 20 janvier prochains. L’occasion de prendre en compte les enjeux de responsabilité et de conséquences économiques pour les entreprises.

Ces deux journées font l’objet d’un catalogue de formation plus large sur le RGPD, le règlement général sur la protection des données. Informations et inscriptions sur le site du cabinet Altij.

Les 19 et 20 janvier 2023 au cabinet Altij, 40 rue du Japon, à Toulouse.