Altiservice investit 30 millions d’euros à Font-Romeu Pyrénées 2000

Tyrolienne, luge sur rail et réaménagements… Altiservice, concessionnaire privé basé à Toulouse, investit 30 millions d’euros dans le domaine skiable de Font-Romeu Pyrénées 2000. Cet investissement s’inscrit dans le renouvellement de son contrat de concession pour l’exploitation de la station catalane, pour une durée de vingt-cinq ans, signé le 25 avril. Objectifs : améliorer le confort du domaine et les services associés en renforçant un positionnement « 4 saisons », avec notamment la création de deux nouvelles attractions : une luge 4 saisons sur rails, pour la saison hivernale, les vacances de Pâques, d’été et de la Toussaint, dont l’ouverture est prévue en 2023 ; et une tyrolienne de 1000 mètres, avec un départ à 2213 mètres et une arrivée à 2000 mètres d’altitude, mise en service à l’été 2024. « Pour nous, il était essentiel à la fois de moderniser le site, mais aussi de l’ouvrir sur les ailes de saison (période de creux dans l’activité touristique, Ndlr) », précise Marc Blanic, vice-président du SIVU Font-Romeu Pyrénées 2000.

Huit emplois supplémentaires seront générés sur la station. « Ces investissements nous permettront d’attirer une clientèle de proximité, plus jeune, débutante, et d’offrir à notre territoire la possibilité de vivre du tourisme sur des périodes plus longues », explique Marc Blanic.

Ski de fond et piste de tir

Concentrés sur trois ans, les investissements concerneront en premier lieu le remplacement et le réaménagement de la télécabine des Airelles. Au programme : une suppression des escaliers et la création d’un accès PMR, pour fluidifier le passage. La capacité, en hausse, va atteindre 2000 personnes à l’heure, pour une ouverture prévue à l’hiver 2023/2024.

Autres projets en vue en 2024 et 2025 : l’aménagement d’une piste ludique dans la forêt pour les débutants et le réaménagement du télésiège du Belvédère avec une gare intermédiaire. Enfin, la communauté de communes Pyrénées Catalanes, présidée par Pierre Bataille, va investir près de 3 millions d’euros pour proposer un nouvel espace ludique dédié à l’apprentissage du ski de fond, et un nouvel espace dédié au biathlon avec la création d’un pas de tir. Le tout complété par de nouveaux espaces d’accueil, une nouvelle salle hors-sac, un poste de secours et des sanitaires.

Côté accompagnement, Altiservice, représentée par Jacques Alvarez, directeur du domaine skiable de Font-Romeu, développera la gestion des activités de Dévalkart, Trottin’herbe et Aéro-trampoline, auxquelles s’ajouteront les descentes en tubing sur piste synthétique, dès l’été 2022.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Photo d’illustration. Crédit : Altiservice