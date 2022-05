Annabelle Violet, Banque des Territoires : « Face à l’urgence climatique, les politiques n’ont plus le choix »

Annabelle Violet, la Banque des Territoires a connu une année 2021 très soutenue en Occitanie. Comment cela s’est-il traduit sur le terrain ?

Les équipes se sont fortement mobilisées car il fallait accompagner la sortie de crise et la relance des acteurs économiques de la région. Nous avons eu un rôle à la fois d’amortisseur de crise et de soutien à la relance, que ce soit pour les collectivités, les entreprises ou encore les professions juridiques que nous accompagnons. Nous avons ainsi signé 1,1 milliard d’euros de prêts, dont 956 millions d’euros pour le seul logement social.

C’est un volume important, sensiblement le même volume qu’en 2020...

C’est exact, mais pour l’atteindre, il a fallu être encore plus mobilisé, car un certain nombre d’acteurs, notamment plusieurs bailleurs sociaux, avaient mis en pause leurs projets en raison du contexte de crise. Et finalement, la Banque des Territoires a permis de financer la construction de 9276 logements sociaux neufs et la réhabilitation de 5269 logements sociaux et places d’hébergements.

Face aux enjeux majeurs de construction et de réhabilitation, ou encore de développement d’infrastructures numériques et de transport, il fallu que les équipes de la Banque des Territoires soient au rendez-vous de cette relance. Par exemple, nous avons investi 45 millions d’euros en fonds propres, notamment sur des projets d’aménagements touristiques et de production d’énergies renouvelables. Nous avons un effet levier important : 1 euro de fonds propre permet de générer 7 euros de budget global.

L’année 2022 sera-t-elle différente ?

Le contexte est toujours très incertain et nous avons un vrai défi à relever au niveau des bailleurs sociaux, qui sont confrontés à une hausse des coûts de l’accès au foncier et une hausse des coûts des chantiers et des matières premières, sans compter tous les décalages de projets en raison des pénuries... Tout ceci va avoir des répercussions sur les coûts des chantiers et donc sur le coût des locataires. Donc, pour 2022, notre priorité est de trouver l’équation économique qui va nous permettre d’accompagner au mieux les bailleurs sociaux. Pour cela, nous pourrons travailler sur les dettes et les titres participatifs.

Pouvez-vous nous rappeler le principe des titres participatifs ?

La loi Élan permet aux bailleurs d’émettre des titres participatifs. Nous y souscrivons, ce qui vient ainsi renforcer leurs fonds propres. Je vous rappelle qu’un bailleur doit disposer d’au moins 10 % de fonds propre sur un projet de construction pour arriver à le mener à bien. En renforçant les fonds propres des bailleurs, nous maintenons donc leur capacité d’investissement. Par exemple, l’an dernier, nous avons accompagné Tarn-et-Garonne Habitat, premier bailleur social du département, en souscrivant à l’émission de 4,45 millions d’euros de titres participatifs émis par l’office.

La transformation énergétique fait aussi partie des travaux accompagnés par la Banque des Territoires...

Nous avons une région qui dispose de beaucoup de potentiels en la matière, avec des gisements photovoltaïques et éoliens importants. Les collectivités mobilisées connaissent les enjeux. Nous avons aussi une Région qui a une ambition très forte sur l’hydrogène, sans compter les collectivités qui montent en puissance. Par exemple, nous sommes actionnaires de Toulibéo, une société qui déploie des points charges pour les véhicules électriques sous la marque Alizé. Près de 270 sont en cours d’installations sur la métropole toulousaine. Montpellier a lancé un appel à manifestation d’intérêt sur le même sujet. En Occitanie, 15 % des véhicules sont désormais électriques. Il nous faut accompagner les acteurs locaux pour que les infrastructures se déploient le plus rapidement possible. Ça, c’est pour la mobilité. L’autre enjeu porte sur la rénovation énergétique des bâtiments... Nous avons beaucoup de constructions qu’il va falloir rénover très vite car le décret tertiaire va se mettre en place. Il y a donc urgence à agir. Nous allons aider les collectivités sur la mise en place des études amont et l’ingénierie. C’est ce qui fait notre différence avec une banque commerciale.

Sentez-vous une inflexion auprès des élus locaux ?

L’urgence climatique dépasse très largement le politique. C’est elle qui va permettre cette accélération et qui désormais commande... Le politique est devenue au service de cette urgence. Alors, certes, on ne peut pas changer le modèle du jour au lendemain, et le virage est long à prendre. Mais on sent les signaux s’allumer sur le territoire. Sur la performance énergétique et la rénovation énergétique, l’accélération est très nette.

Quelles sont vos priorités pour 2022 ?

La Banque des Territoires doit être dans l’accompagnement de trois enjeux majeurs : la souveraineté industrielle, notamment via l’Aris, lancée l’an dernier pour accompagner les industriels de la région et au sein de laquelle nous sommes entrés au capital ; la souveraineté énergétique, que j’évoquais à l’instant ; et enfin, la souveraineté alimentaire. Quelque part, la crise ukrainienne a été un révélateur de cette impérieuse nécessité pour le territoire de retrouver en son sein une production agricole cohérente avec les besoins de la population. La Région va créer une foncière agricole qui doit accompagner les agriculteurs dans leur maîtrise du foncier, et nous étudions la possibilité d’y entrer comme actionnaire.

Propos recueillis par M.V.

Sur la photo : Annabelle Violet, directrice Région Occitanie de la Banque des Territoires - Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco.