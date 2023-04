Annabelle Viollet : « Penser la ville de demain est devenu très complexe »

Annabelle Viollet, comment la Banque des Territoires Occitanie a passé l’année 2022 ?

Nous clôturons une année exceptionnelle, notamment du point de vue des investissements, puisque nous sommes à 155 millions d’investissement en fonds propres, là où la tendance annuelle est plutôt autour des 70 millions d’euros.

Nous avons connu une vraie accélération, principalement sur deux thématiques particulières qui sont les marqueurs de la région Occitanie : il s’agit de la transition énergétique et écologique et du tourisme. Ce sont sur ces deux volets-là que nous avons le plus agi sur l’année qui vient de s’écouler. Nous avons notamment accompagné le financement de l’important projet de construction d’éolien flottant au large de Port La Nouvelle. Cela montre que l’on reste positionné sur la production d’énergie renouvelable et que l’on continue de s’adresser aux acteurs innovants. Ce qui nous intéresse, c’est d’accompagner la structuration de filières nouvelles comme l’éolien ou encore l’hydrogène.

La Banque des Territoires est aussi connue pour son rôle de soutien aux collectivités locales...

Oui, et l’an passé, nous avons assisté à un maintien de notre volume de prêts aux collectivités locales : nous sommes aux alentours de 100 millions d’euros. C’est un marqueur fort, car cela veut dire que les communes ont continué à investir. Et la tendance se poursuit sur 2023, avec des investissements lourds sur la performance énergétique des bâtiments, l’éclairage public et, enfin, l’assainissement de l’eau. L’eau est un enjeu fort pour la région, ainsi que pour les générations futures. Nous avons en Occitanie des réseaux d’eau qui ont soixante-dix ans, ce sont des infrastructures souvent vieillissantes avec des pertes d’eau importantes. Et donc on assiste logiquement à des investissements de rénovation de ces réseaux. Par exemple, nous avons signé une convention pour rénover l’ensemble des soixante-dix écoles de la commune de Mazamet (Tarn)

Qu’est-ce qui peut vous différencier d’un acteur bancaire classique ?

Notre force, c’est que nous avons des produits capables d’adresser des travaux importants avec une mobilisation des fonds massive, mais aussi avec des temps longs. Nous sommes le seul acteur à savoir faire cela. L’idée, c’est de caler les durées de prêts sur les durées d’amortissement. Par exemple, la durée de l’aqua-prêt, dédié à l’eau et à l’assainissement, est de 60 ans. Mais nous avons connu en 2022 une tendance moins dynamique : c’est le recul des financements pour les bailleurs sociaux. Cela s’explique car ces acteurs sont dans une équation économique très complexe, entre la montée de l’inflation, des coûts de construction et des matières premières et, en même temps, des capacités d’investissement qui se sont amoindries. Et donc, l’équilibre de chaque opération est de plus en plus compliqué à trouver.

Notre objectif, pour 2023, est donc d’avoir des produits financiers pour maintenir la capacité d’investissements de nos bailleurs sociaux : on est train de réaménager la dette de certains acteurs. On fait aussi évoluer notre « éco-prêt » afin de garder un niveau d’investissement fort, notamment dans la rénovation énergétique des bâtiments. C’est donc pour nous un point de vigilance que celui de l’accompagnement des bailleurs sociaux avec un suivi personnalisé.

Quels sont les enjeux auxquels ils sont confrontés ?

Il y a bien sûr le sujet « seconde vie des bâtiments », qui est en expérimentation chez nous. Il faut reconstruire la ville sur la ville et avoir une vraie sobriété foncière. Pour cela, on va avoir de nouveaux instruments financiers. Par exemple, si on veut reconfigurer un bâtiment, ça coûtera plus cher de faire de la rénovation que de faire du neuf. Si on veut réhabiliter en centre-bourg, on aura des contraintes techniques supplémentaires. Nous lançons pour cela notre accompagnement par de l’ingénierie technique pour aider les acteurs à penser les projets dès le départ.

Pour 2023, quelles sont les tendances ?

La tendance 2023, c’est de poursuivre et d’amplifier notre action sur la transition énergétique et écologique. On doit avoir un rôle d’accélérateur par la mobilisation de nos fonds propres et de nos prêts : sur la performance énergétique des bâtiments, sur la préservation de la ressource en eau, etc. Ainsi, on accompagne aussi deux acteurs importants que sont la CACG et BRL sur les versants Occitanie Ouest et Occitanie Est.

Le deuxième volet de notre année, ce sera la cohésion sociale et territoriale : c’est-à-dire le logement, qui a un rôle clé, mais aussi l’accompagnement de la décarbonation des transports. Cela va de l’implantation de bornes de recharges de véhicules électriques et jusqu’au financement pour la future ligne de métro ou la future LGV. On est donc à la fois sur du temps long et sur des projets courts. Et puis, on va continuer à faire du tourisme, bien sûr, car ce volet reste une priorité majeure en Occitanie.

Vous êtes sur beaucoup de fronts... Est-ce que vous constatez une accélération des projets ?

Il y a la volonté d’être sur tous les fronts dans la transition énergétique. Mais parce que l’enjeu est majeur et l’urgence est là. Nos financements doivent être dédiés à ça. Et puis, il y a l’accompagnement de nos clients pour réfléchir aux solutions de demain. Nous avons vocation à accompagner notamment les collectivités dans la réflexion sur ces enjeux car ils sont multifactoriels. Une collectivité doit penser à tout : le risque inondation, le risque incendie, etc. Penser la ville de demain, c’est très complexe. L’idée est donc de les accompagner en financement mais aussi en expertise et en ingénierie.

Quels premiers retours constatez-vous ?

Par exemple, sur les programmes Action Coeur de Ville (25 actions engagés, NLDR) et Petites Villes de demain (225 actions, NDLR), qui sont les deux programmes pour lesquels nous sommes partenaires financiers aux côtés de l’État, le fait de mettre autour d’une table tous les acteurs capables d’accompagner les projets a eu un effet très positifs. Sur les foncières commerce montées dans certaines villes, on voit le retour des métiers de bouche et des commerces plus qualitatifs qui reviennent en cœur de ville

Et sur l’attractivité des villes : Albi, Montauban, Cahors, tirent leurs épingle du jeu. Les élus nous disent voir les retours des programmes Action Cœur de Ville. C’est très net.

Propos recueillis par M.V.

Sur la photo : Annabelle Viollet, directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires. Crédit : DR.