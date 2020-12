Annabelle Viollet nommée directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires

Gisèle Rossat-Mignod, directrice du réseau de la Banque des Territoires, a nommé Annabelle Viollet en tant que directrice régionale Occitanie de la Banque des Territoires. Elle prendra son poste le 4 janvier 2021 et remplacera Thierry Ravot.

Diplômée de Sciences Po Toulouse (1999), d’un DESS de Communication et politiques de développement territorial du Celsa (2002), et issue de l’Institut régional d’administration de Nantes (2003), Annabelle Viollet a rejoint la direction des ressources humaines de la Caisse des Dépôts, en tant qu’attachée d’administration en septembre 2003. Jusqu’en décembre 2016, elle a occupé plusieurs postes au sein de différentes directions du groupe : ressources humaines, communication, investissement, etc. En décembre 2016, elle intègre la direction régionale Nouvelle-Aquitaine de la Caisse des Dépôts en tant que directrice régionale adjointe. Depuis janvier 2020, elle en était directrice régionale adjointe et directrice de l’appui au développement.

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même structure les expertises internes à destination des territoires.