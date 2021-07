La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées lance la deuxième édition de “Jeunes et Solidarité”

La Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées lance un appel à projets pour les associations de Haute-Garonne dans le cadre de la seconde édition de “Jeunes et Solidarité”. Cette initiative a pour but de soutenir les jeunes précaires en subventionnant des associations proposant des solutions, aussi bien au niveau du logement, que de l’emploi ou de la santé.

Pour candidater, les associations et les organismes reconnus d’intérêt général doivent être en activité depuis au moins 18 mois et avoir leur siège ou une antenne en Haute-Garonne. Les projets sélectionnés pourront être subventionnés de 2000 à 10.000 euros. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 12 septembre 2021 et les résultats seront communiqués par la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées en décembre 2021.

C.B