À tous points de vue, l’été toulousain était chaud. Brûlant. En parallèle du triste record atteint par les températures, les esprits aussi se sont échauffés. À Empalot, « marqué par des règlements de compte sur fond de trafic de stupéfiants », le quartier a connu un pic de tensions pendant la saison estivale. Émilion Esnault, adjoint en charge de la Sécurité, rappelle que si les points de deal « historiques et localisés » sont en reflux, le nombre de petits points de vente explose, dopé par les nouvelles plateformes comme Snapchat et le phénomène « Uber shit ».

Pour freiner la violence, un nouveau commissariat de police municipale pourrait être déployé à la Reynerie dans les prochains mois. Le maire, lui, en appelle à l’État pour obtenir des moyens supplémentaires. Jean-Luc Moudenc plaidera à Beauvau dans quelques jours pour réclamer « une rallonge » des effectifs de police : sur les 111 nouveaux policiers nationaux promis par le ministère, seuls 94 sont arrivés dans la Ville rose. En plus de réclamer le personnel manquant, l’édile vise (sans surprise) une réévaluation de ce chiffre à la hausse.

Enfin, en matière de justice, s’il salue l’augmentation des effectifs dans les tribunaux accordée par le garde des Sceaux, le maire regrette que leur répartition « ne corrige pas le déséquilibre » dont Toulouse est victime et prévoit d’insister. « C’est l’inconvénient de cette image sympathique de Toulouse, vue depuis la place Vendôme : ils se disent qu’on n’a pas besoin de grand-chose ! », martèle-t-il.

Une future « Cité de la natation » en projet sur l’Ile du Ramier

Mais l’élu se félicite surtout d’une rentrée « en fanfare », ponctuée d’événements marquants avec le déplacement du Monument aux morts, « formidable coup de projecteur », et les inaugurations successives de la gare, des halles de la Cartoucherie et du Village rugby. Le sport sera encore à l’honneur dans les prochains mois avec la première édition des « Trophées du sport toulousain » en décembre, le passage de la flamme olympique et le retour du marathon de Toulouse en 2024. En parallèle, une « Cité de la natation » pourrait sortir de terre sur l’île du Ramier, impulsée par les Dauphins du Toec : la mairie annonce sa participation à hauteur de 4 millions d’euros mais indique que le projet reste « conditionné par les subventions des autres partenaires » puisqu’elle est la première à s’engager financièrement.

Partout dans l’agglomération, d’autres - nombreux - travaux sont au programme. Parmi les plus ambitieux, « un projet public-privé d’une grande complexité » est en réflexion dans l’optique de dynamiser le quartier de Basso Cambo. la collectivité souhaite y redimensionner le centre commercial « vieillissant », créer un cinéma, de nouveaux logements et des espaces verts. Enfin, certains chantiers pourraient ne jamais voir le jour : après le rejet des deux recours, La Tour Occitane attend la décision de la cour administrative d’appel, dans les prochains mois, pour connaître le sort qui lui sera réservé. Celui de naître ou d’être définitivement enterrée.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Jean-Luc Moudenc, mercredi 13 septembre 2023. Crédits : Marie-Dominique Lacour - ToulÉco.