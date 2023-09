Arterris fait l’acquisition d’une troisième boulangerie à Narbonne

La coopérative agricole occitane Arterris vient de faire l’acquisition d’une troisième boulangerie à Narbonne, dans l’Aude. Située au cœur du marché des Halles, cette boulangerie d’une surface de huit mètres carrés vise à promouvoir des spécialités narbonnaises réalisées à partir de farines issues des filières blé de la coopérative. Arterris est déjà implantée à Narbonne à travers deux boulangeries artisanales, la boulangerie du Moulin et la boulangerie de la Côte des Roses. Selon Arterris, les farines utilisées sont issues de filières vertueuses (blé CRC, biologique, label rouge) et sont travaillées localement au sein des Moulins de Sallèles d’Aude (Aude) et de Saverdun (Ariège).

Arterris est un groupe coopératif d’agriculteurs dont le territoire s’étend sur la région Occitanie et la région Sud. Il fédère plus de 15.000 associés et représente une ferme de plus de 350.000 hectares. Le groupe est organisé autour de trois pôles (agricole, agroalimentaire et distribution grand public) et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 1,2 milliard d’euros sur l’exercice 2021-22. Arterris s’appuie au quotidien sur une équipe de plus de 2300 salariés.